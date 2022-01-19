Командующий силами ОДКБ Сердюков объявил о завершении миссии в Казахстане

Фото: Минобороны РФ

Миротворческий контингент из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) успешно выполнил свои задачи в Казахстане. Об этом в среду, 19 января, заявил руководитель операции, командующий воздушно-десантных войск РФ Андрей Сердюков.

— При этом миротворцы проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность. В отношении миротворцев не допущено ни одной провокации, — сказал он.

Сердюков также напомнил, что в миссии принимали участие военнослужащие из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии, передает РИА Новости.

19 января последние четыре самолета Военно-транспортной авиации с российскими военными из состава миротворческих сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты в РФ.

Накануне замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что Россия хочет проанализировать опыт применения сил ОДКБ в Казахстане, если помощь миротворцев понадобится другим союзным государствам на фоне беспорядков. Он добавил, что власти РФ хотят оценить итоги операции в Казахстане не только с представителями республики, но и с другими членами-участниками ОДКБ.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Помимо этого, режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.

14 января миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана улетели из Казахстана на четырех военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил России. Тогда вместе с военными из Таджикистана домой отправились курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана, в котором ранее располагался штаб операции ОДКБ.

15 января десять самолетов с миротворцами вернулись из Казахстана в Россию.