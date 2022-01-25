Эксперт заявил, что сбой в энергоснабжении Центральной Азии не угрожает РФ

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Сбой в энергосистемах Центральной Азии не повлияет на Россию по причине надежного электроснабжения в стране. Об этом во вторник, 25 января, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

— Нам это ничем не грозит, потому что у нас система высокой степени надежности, у нас большие резервы даже на случай аномальных зимних холодов, — пояснил он.

Специалист также уточнил, что Россия не сможет помочь Казахстану в ситуации с электроэнергией, потому как в параллельном с Россией режиме работают северные регионы республики, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что во всей энергосистеме Центральной Азии произошел системный сбой. Так, например, массовое отключение света произошло в Алма-Ате. Уточняется, что в центральной части города перебоев света не наблюдается. При этом электричество отключилось в районе площади Республики и в некоторых микрорайонах Алма-Аты. Электричество также отключилось в центре Алма-Атинской области — в Талдыкоргане.

Кроме того, из-за отключения электроэнергии в Бишкеке перестало работать отопление. Аварийные бригады осматривают тепловые сети.