Отец Началовой высказался об идее переименовать Ленинский проспект в честь дочери

Фото: Скриншот видео на YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=28_9t9vtjA8)

Идея переименовать одну из крупнейших московских городских магистралей Ленинский проспект в проспект Юлии Началовой — несерьезная. Так считает отец умершей певицы, композитор, аранжировщик и музыкальный продюсер Виктор Началов.

— А почему не Красную площадь? Этот бред кто-то специально придумал и я не знаю, откуда взялись эти люди, — заявил музыкант в беседе с «Вечерней Москвой».

Дискуссии о переименовании Ленинского проспекта сейчас идут в Мосгордуме. Предлагаются разные варианты — «Проспект Высоцкого», «Большая Калужская улица», «Проспект науки», «Проспект Гагарина», «Калужский тракт» и так далее. Коммунисты выступают против.

Также в Сети нашлась инициативная группа, считающая, что лучше в названии магистрали увековечить имя певицы, скончавшейся в марте 2019 года. Кроме того, поклонники звезды настаивают на присвоении Юлии Началовой звания «Заслуженная артистка России» посмертно.

А вот у остальных москвичей, не связанных с коммунистами и творчеством певицы, идея переименования проспекта далеко не всегда находит поддержку. Часть горожан считает, что именем Юлии Началовой можно назвать какой-нибудь проектируемый проезд в отдаленных районах, но не одну из ключевых улиц столицы.