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В Мосгордуме прокомментировали идею о переименовании Ленинского проспекта в честь Началовой

Юлия Курганова

Общество
В Мосгордуме прокомментировали идею о переименовании Ленинского проспекта в честь Началовой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московская городская дума не обсуждала и не принимала решений по переименованию Ленинского проспекта. Об этом сообщили во вторник, 25 января, в пресс-службе Мосгордумы.

Ранее в Сети появились сообщения, что столичные депутаты предложили переименовать городскую магистраль в честь умершей в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.

— Информация, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности. Никаких официальных обсуждений по данному вопросу не было, — рассказали в пресс-службе Мосгордумы.

Кроме того, по словам председателя Московской городской Думы Алексея Шапошникова, чьи слова приводит пресс-служба, согласно городскому закону о наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы, переименование улиц находится в компетенции правительства города, передает ТАСС.

Отец Началовой ранее высказался об идее переименовать Ленинский проспект в честь дочери. Композитор, аранжировщик и музыкальный продюсер Виктор Началов заявил, что идея переименовать одну из крупнейших московских городских магистралей в проспект Юлии Началовой — несерьезная.

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