Сергей Собянин: Подачу заявок на размещение летних кафе переведут в онлайн с 1 февраля

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Подачу заявок на размещение летних заведений общепита переведут в электронный формат с 1 февраля. Соответствующее поручение подписал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 25 января.

Получить услугу можно будет на портале mos.ru. Срок ее предоставления сократят с 30 до 23 дней. При этом возможность подать документы в печатном варианте сохранится.

— В настоящее время в городскую схему размещения включено порядка 3,4 тысячи летних веранд. По сравнению с 2011 годом количество сезонных кафе в Москве выросло более чем в 2,5 раза (на тот момент их было 1,3 тысячи), — передает агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы мэра и Правительства столицы.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что первый тираж авторитетного гастрономического гида Michelin по столице поступил в продажу в России. По ее словам, 69 заведений общественного питания вошли в перечень. Материалы в печатном издании насчитывают свыше 120 страниц. Они представлены на русском и английском языках.