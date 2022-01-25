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Мэр Москвы выделил 250 миллионов рублей на ремонт Ржевского мемориала

Виктория Сикерина

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Мэр Москвы выделил 250 миллионов рублей на ремонт Ржевского мемориала
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Городские власти направили 250 миллионов рублей на благоустройство территории Ржевского мемориала Советскому солдату. Соответствующее постановление подписал во вторник, 25 января, мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно документу, в рамках благоустройства предусмотрено строительство павильона для посетителей общей площадью более тысячи квадратных метров. На прилегающих территориях специалисты высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы и обновят систему освещения и ливневой канализации.

— Правительство Москвы выделило 250 миллионов рублей на развитие инфраструктуры и благоустройство территории Ржевского мемориала Советскому солдату, открытого в 2020 году в Тверской области. Распоряжение о предоставлении трансферта на эти цели бюджету Тверской области подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении пресс-службы мэра и Правительства города.

Уточняется, что благоустройство планируется завершить до 9 мая текущего года, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне городские власти направили 857,8 миллиона рублей на сохранение и реставрацию памятников архитектуры в Москве. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

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