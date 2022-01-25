Мэр Москвы выделил 250 миллионов рублей на ремонт Ржевского мемориала
Городские власти направили 250 миллионов рублей на благоустройство территории Ржевского мемориала Советскому солдату. Соответствующее постановление подписал во вторник, 25 января, мэр столицы Сергей Собянин.
Согласно документу, в рамках благоустройства предусмотрено строительство павильона для посетителей общей площадью более тысячи квадратных метров. На прилегающих территориях специалисты высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы и обновят систему освещения и ливневой канализации.
— Правительство Москвы выделило 250 миллионов рублей на развитие инфраструктуры и благоустройство территории Ржевского мемориала Советскому солдату, открытого в 2020 году в Тверской области. Распоряжение о предоставлении трансферта на эти цели бюджету Тверской области подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении пресс-службы мэра и Правительства города.
Уточняется, что благоустройство планируется завершить до 9 мая текущего года, передает агентство городских новостей «Москва».
Накануне городские власти направили 857,8 миллиона рублей на сохранение и реставрацию памятников архитектуры в Москве. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.