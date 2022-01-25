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Сергей Собянин: рост заболеваемости COVID-19 может продлиться еще две недели

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин: рост заболеваемости COVID-19 может продлиться еще две недели
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве может продлиться еще две недели. Об этом во вторник, 25 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, за последние две недели количество заболеваемости коронавирусом в городе увеличилось примерно в пять раз. Он также отметил, что ситуация с коронавирусом в столице развивается по «европейскому сценарию».

— Ситуация в Москве продолжает развиваться по европейскому сценарию. За две недели этот рост составил, ну, скажем там, к декабрьским, к концу декабрьских значений, в пять раз, и за неделю достиг 100 тысяч, — рассказал Собянин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Однако, подчеркнул мэр, количество людей, находящихся на ИВЛ за эти две недели практически не увеличилось, а вот нагрузка на московские поликлиники выросла в четыре раза.

— В связи с тем, что «омикрон» продолжает вытеснять «дельту», мы думаем, что какой-то серьезной динамики загрузки госпитального фонда, возможно, не будет. Но очевидно, с учетом того опыта, который мы наблюдаем, что происходит по всему миру, то еще как минимум две недели будет продолжаться рост заболеваемости, — передает его слова ТАСС.

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Накануне детей в Подмосковье в возрасте от 12 до 17 лет начали вакцинировать от коронавируса препаратом «Спутник М». В пункты вакцинации, размещенные в детских поликлиниках, уже доставили 1,8 тысячи доз вакцины. Детей прививают только с письменного согласия родителей и на добровольной основе.

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