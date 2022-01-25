Терапевт Романенко предупредила об опасности длительной икоты

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Продолжительная часто возникающая икота может сигнализировать о наличии паразитов, болезнях позвоночника и даже инсульте. Об этом рассказала врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

Она пояснила, что икота имеет связь с нарушением работы межреберных мышц и диафрагмы.

— В норме на вдохе диафрагма сокращается и опускается, а на выдохе расслабляется и поднимается. При нарушении нервации диафрагмы и межреберных мышц их синхронная работа нарушается и диафрагма начинает хаотично сокращаться, — сообщила врач.

По ее словам, в отдельных случаях икота появляется при грыже межпозвонковых дисков. Специалист пояснила, что отходящие от позвоночного столба нервы принимают непосредственное участие в регуляции синхронной работы межреберных мышц. Она подчеркнула, что икота, сопровождающаяся болями в голове, шее, шумом и свистом в ушах, а также головокружением, требует проверки состояния позвоночника у специалиста.

Татьяна Романенко добавила, что икоту могут провоцировать паразиты. Однако, по ее словам, подобные случаи встречаются не часто, обычно при заражении трихинеллами.

— В этом поражаются мышцы, в том числе дыхательные мышцы и мышцы диафрагмы, — цитирует врача «Москва 24»

Кроме того, икота может появиться после удара животом, что указывает на повреждение диафрагмы и также требует обращения к врачу, отметила терапевт.

Она обратила внимание, что бывает икота центрального происхождения, когда страдают сосуды головного мозга, так как диафрагма управляется структурами в стволе мозга.

— И когда случается острое нарушение мозгового кровообращения, инсульт и локализация этого инсульта в стволе мозга, то может появляться икота, — заключила Романенко.

Ранее британские врачи сообщили, что икота, как правило, возникает из-за чрезмерно быстрого приема пищи, слишком большого количества еды или употребления спиртного. Но в ряде случаев этот симптом сигнализирует о развитии рака пищевода.