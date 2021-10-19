Врачи сообщили, что частая икота указывает на развитие рака пищевода

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Британские врачи сообщили, что частая икота может быть признаком онкологического заболевания.

Икота, как правило, возникает из-за чрезмерно быстрого приема пищи, слишком большого количества еды или употребления спиртного. Но в ряде случаев этот симптом сигнализирует о развитии рака пищевода, отметили медики.

— Могут появиться признаки рака, если ваш желудок перестанет работать должным образом, и вы заметите, что он раздулся без видимой причины, — рассказал доктор Хуссейн Абдех.

Он объяснил, что если опухоль надавит на диафрагму, то это может спровоцировать спазмы, поэтому возникает икота.

Постоянная икота, приступы которой длятся более 48 часов, требует незамедлительного обращения за медицинской помощью, предупредили специалисты, пишет портал Express.

Другими симптомами рака пищевода являются изжога, постоянный кашель и расстройство желудка.

Врач рассказал, при какой икоте нужно обращаться к врачу. Заместитель главного врача по терапевтической деятельности Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина», кандидат медицинских наук Сергей Черемушкин сообщил, что слишком долгая икота требует обращения к врачу, так как ее причиной могут быть различные заболевания с участием диафрагмального нерва.