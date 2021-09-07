Врач рассказал, при какой икоте нужно обращаться к врачу

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Слишком долгая икота требует обращения к врачу, так как ее причиной могут быть различные заболевания с участием диафрагмального нерва. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заместитель главного врача по терапевтической деятельности Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина», кандидат медицинских наук Сергей Черемушкин.

— Икота у взрослых, особенно затяжная по времени, должна настораживать в плане поиска ее причин. Не хотелось бы пугать, но причиной икоты могут быть различные заболевания, вовлекающие в процесс диафрагмальный нерв. Причина может локализоваться как выше, так и ниже самой диафрагмы, — сказал врач.

Он добавил, что при долго беспокоящей икоте рекомендуется обратиться к лечащему врачу. Он определит программу обследования для выявления причин этого симптома.