Попова заявила о двукратном росте заболеваемости COVID-19 в России

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Заболеваемость коронавирусом в России выросла на третьей неделе года в два раза по сравнению с предыдущей. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 25 января.

— В Российской Федерации продолжается подъем заболеваемости, и по итогам третьей недели зарегистрировано 339 040 случаев заболевания. Показатель составил 23 на 100 тысяч населения, — рассказала главный санитарный врач.

Уровень заболеваемости растет в 83 регионах, уточнила она. Максимальное число новых случаев, по ее данным, наблюдается среди подростков 15–17 лет и взрослых 30–49 лет.

При этом больше половины случаев приходятся на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, добавила руководитель ведомства. Во всех регионах России, где сняли ограничения по COVID-19, стремительно растет заболеваемость, приводит слова Поповой ТАСС.

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20 января замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что вероятность заболеть штаммом коронавируса «омикрон» после «дельты» составляет 15–20 процентов. Для снижения риска повторного заболевания следует вакцинироваться, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, уточнила она.

Ряд пациентов, по ее данным, повторно переносит COVID-19 бессимптомно, а у других отмечается заложенность носа. Симптомы «омикрона» напоминают по клиническому течению ОРВИ или грипп, добавила эксперт. Более яркая симптоматика обычно отмечается у тех, кто давно переболел или давно вакцинировался, заключила Пшеничная.