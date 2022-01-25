Мишустин поручил выпустить методички для граждан по действиям при коронавирусе

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выпустить для россиян методички, в которых расписывались бы все необходимые действия при коронавирусе. Об этом премьер-министр заявил на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса во вторник, 25 января.

По его словам, сейчас люди не всегда знают, как надо действовать в той или иной ситуации. Так, например, болеющие в легкой форме люди стараются подстраховаться и вызвать на дом врача, чтобы понимать, чем им лечиться.

— Прошу вас сегодня выпустить методические рекомендации и опубликовать их, в том числе в средствах массовой информации. Чтобы люди четко понимали, в каких случаях можно лечиться дома, а в каких нужно обращаться к врачу. Надо это разъяснить гражданам, чтобы они могли помочь себе и родным, — заявил Мишустин.

Также премьер-министр призвал продолжать активное взаимодействие с региональными властями по вопросам COVID-19 и оказывать им при необходимости поддержку, передает ТАСС.

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20 января замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что вероятность заболеть штаммом коронавируса «омикрон» после «дельты» составляет 15–20 процентов. Для снижения риска повторного заболевания следует вакцинироваться, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, уточнила она.