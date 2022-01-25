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Минфин выступил против запрета криптовалют в России

Иван Юминов

Экономика
Минфин выступил против запрета криптовалют в России
Фото: Pexels / David McBee

Минфин выступает против запрета криптовалют в России. Об этом сообщил глава департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков во вторник, 25 января.

— Первое, что нужно сделать, — это, конечно, нужно защищать интересы наших граждан, потребителей этих услуг, тех, которые покупают эти активы или используют криптовалюту в каких-то других технологических решениях. В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать, — рассказал чиновник.

Данный подход позволит достичь прозрачности, которая обеспечит защиту интересов россиян, считает он. Минфин, по его словам, активно участвует в создании законодательных инициатив с точки зрения регулирования рынка.

Внутри ведомства обсуждается подготовленная концепция регулирования, уточнил он. Ее уже направили в аппарат правительства, приводит слова Чебескова РИА Новости.

20 января ЦБ предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. С целью «снижения угроз» банк инициировал внесение ряда изменений в законодательство.

Так, предлагается ввести запрет на выпуск и обращение криптовалюты на территории страны и установить ответственность за нарушение данного запрета. Также предлагается установить ответственность за нарушение запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами — резидентами России.

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