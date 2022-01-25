Константин Ивлев назвал главные черты характера телеведущего Шепелева

Фото: instagram/dmitryshepelev

Шеф-повар Константин Ивлев поздравил с днем рождения телеведущего Дмитрия Шепелева и рассказал о главных качествах его характера.

По словам Ивлева, у них полярные характеры, но это не мешает их приятельским отношениям.

— Мы с Димой постоянно общаемся. Скажу даже больше: мы придумали один очень интересный телепроект, который, надеемся, реализуем в этом году. Дима очень тонкий, чуткий, в меру мягкий для мужчины человек. Он очень начитанный, внимательный и, что мне очень приятно, — гурман, разбирается в еде, — отметил Ивлев в комментарии Nation News.

Ивлев отметил, что Шепелев спокойный и рассудительный человек, отличный семьянин, мужчина с четким стержнем и своим мнением.

Ивлев выразил уверенность в том, что впереди у Шепелева много разных проектов. По его мнению, Дмитрий всегда остается профессионалом, умеет четко расставлять приоритеты.

Телеведущий, шоумен Дмитрий Шепелев отмечает день рождения 25 января, ему исполнилось 39 лет.

Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев показал первые шаги младшего сына.