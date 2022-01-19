«Какая сладость»: Шепелев показал, как младший сын делает первые шаги

Фото: instagram/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев в марте прошлого года снова стал папой. Его возлюбленная дизайнер Екатерина Тулупова родила сына. Малыш получил имя Тихон. Журналист с радостью проводит время с ним и делится этими моментами с подписчиками.

Дмитрий опубликовал трогательное видео. На кадрах он ведет малыша за ручки. Тихон сделал первые шаги с помощью папы.

— Приготовьте ваши сердечки. Мощный заряд нежности «бах»! — написал Шепелев в Instagram.

Фолловеры восхитились крохой. Многие отметили, что он очень вырос.

«Какая сладость»; «Ой, какие вы уже большие»; «Какая прелесть»; «Уже ходите, только вроде родился»; «Очень важные шаги в жизни!»; «Ну чудо»; «Сладкий малыш»; «Это трогает до слез», — написали пользователи.

Неделю назад Шепелев показал лицо младшего сына. Снимком он поделился на своей странице в соцсети Instagram. На нем румяный малыш смотрит в окно деревянного дома, который занесен снегом.