Эксперт объяснил, к чему приведут новые штрафы для соцсетей

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В Роскомнадзоре предложили ввести новые штрафы для соцсетей за игнорирование жалоб пользователей. В решении этого вопроса ведомство опиралось на опыт Германии, где такая мера позволила привлечь внимание к модерации контента.

Александр Малькевич, первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, к чему приведут новые штрафы и насколько такая мера может быть эффективной.

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К чему приведут новые штрафы для соцсетей

— Закон прав пользователей в соцсетях действует с 2018 года и возлагает огромную ответственность и штрафы на площадки, которые обязаны модерировать контент. К сожалению, наказывать соцсети в России не получится, так как они — западные. Только 5 из 13 соцсетей-гигантов начали «приземляться» у нас. Можно выписывать сотни штрафов, они их не платят и не собираются, — сказал эксперт.

Он отметил, что в России одни из самых высоких показателей в мире по травле в соцсетях среди подростков, и эту проблему необходимо решать.

— В социальной сети должны быть сделаны определенные настройки. Оклеветать человека — как щелкнуть пальцами. А дальше как пожар в сухом лесу — все разлетается. Этим должны заниматься модераторы в социальных сетях. А соцсеть, которая зарабатывает огромные деньги, должна инвестировать в модерацию контента, и ее правила должны быть прозрачными для всех, — заявил Малькевич.

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