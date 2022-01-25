Власти Москвы назвали условие для перевода класса в школе на удаленку

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Переход московских школ на дистанционное обучение является крайней мерой. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Уточняется, что на эту меру можно будет пойти, если здравоохранение не будет справляться с ситуацией. Однако на данный момент, подчеркнули в ведомстве, мощностей для лечения больных коронавирусом достаточно.

— Дистанционное обучение в московских школах — это крайняя мера, которую мы были вынуждены ввести, когда система здравоохранения испытывала большую нагрузку. На сегодняшний день мощностей системы здравоохранения для лечения пациентов с коронавирусом достаточно, — говорится в сообщении.

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До этого сообщалось, что с понедельника, 24 января, в ряде российских регионов вступили в силу ограничения, связанные с распространением штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Ограничения касаются перевода не менее тридцати процентов сотрудников на удаленную работу, а также отмены массовых мероприятий.