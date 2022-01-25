Врач Кузьмин рассказал о неврологических осложнениях после коронавируса

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Неврологи «ковидных госпиталей» сейчас перегружены, поток пациентов с осложнениями после инфекции растет. Об этом сообщил невролог Видновской районной клинической больницы Дмитрий Кузьмин.

Он отметил, что с серьезными последствиями коронавирусной инфекции, затрагивающими нервную систему, чаще всего сталкиваются те граждане, кто не прошел вакцинацию.

По его словам, на фоне прививок возможны «легкие формы» и «минимальные осложнения». Вакцина помогает смягчить большую часть тяжелых неврологических симптомов: энцефалиты, энцефалопатии, нейротоксикозы.

Врач добавил, что многие проблемы, касающиеся работы нервной системы, можно устранить, но нужно вовремя обратиться за помощью к специалистам, которые подберут нужную реабилитацию.

— Сейчас многие заболевания удается вылечить. Если после «короны» вы столкнулись с проблемами в неврологическом состоянии, верьте в себя. Пройдите осмотр невролога, определите, насколько глубоки проблемы. И начните правильное лечение, — отметил Кузьмин в комментарии ОСН.

До этого невролог назвал причину возникновения болей в позвоночнике при коронавирусе.