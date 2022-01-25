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Госдума проголосовала за ужесточение закона о лесных пожарах

Василий Плиткин

Общество
Госдума проголосовала за ужесточение закона о лесных пожарах
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания по статье Уголовного кодекса РФ в части уничтожения или повреждения лесов — до 500 тысяч рублей штрафа или лишение свободы до четырех лет. Планерное заседание состоялось во вторник, 25 января.

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности наступит в случае причинения значительного ущерба, превышающего 10 тысяч рублей, говорится в пояснительной записке, сообщает РИА Новости.

— За указанное деяние предусматривается повышение санкции, установив наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, — говорится в тексте документа.

Ранее стало известно, что в Госдуме рассмотрят обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР в феврале.

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