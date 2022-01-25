Сергей Собянин определил основные проекты благоустройства Москвы в 2022 году

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В новом, 2022 году власти Москвы продолжат работать над созданием комфортной и безопасной городской среды: благоустраивать площади, улицы, парковки, повышать качество жизни москвичей. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин на заседании Президиума столичного Правительства.

По его словам, в планы на 2022 год входит благоустройство 56 общественных пространств. Приведут в порядок исторические кварталы Басманного района, Арбата и Хамовников, а также территорию в районе площади Павелецкого вокзала. Более того, будет проведено комплексное благоустройство Волоколамского шоссе и продолжены работы на Ленинском проспекте.

В текущем году службы займутся 66 парковыми территориями: работы коснутся парка в Покровском-Стрешневе, Битцевского леса, Щукинского парка и долины реки Химки вдоль Волоколамского шоссе. Помимо этого, программп «Мой район» охватит 55 зданий и парков.

В этом году работу планируют продолжить работу по созданию особо охраняемых природных территорий. Их сейчас 145, но будет много больше. В этом ключе стоит упомянуть и о работе по созданию единой системы экологического мониторинга – она тоже продолжится в 2022 году.

На официальном портале мэра города отметили, что также планируется провести капитальный ремонт в 1743 домах и заменить 2246 лифтов. Работы по благоустройству коснутся 12 тысяч подъездов и 38 территорий, прилегающих к транспортным объектам.

Во дворах, на детских и спортивных площадках, на территориях школ и детских садов установят 36 тысяч опор освещения.

— В 2022 году планируется реконструировать 254,3 километра линий электропередачи, 101 километр тепловых и 52,2 километра газовых сетей, 31,5 километра кабельных коллекторов, 108,3 километра водопроводных, 39,7 километра водосточных и 45 километров канализационных сетей, — уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, в программу благоустройства на текущий год включили 13 центров «Мои документы», 17 объектов различного назначения и 60 поликлиник и больничных корпусов.

25 января Сергей Собянин высказался о ситуации со штаммом коронавируса «омикрон» в Москве.