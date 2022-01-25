Сергей Собянин: «Омикрон»-штамм доминирует в Москве

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«Омикрон»-штамм коронавирусной инфекции доминирует в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Более того, по словам мэра Москвы, только за последние две недели ковидом заболели 100 тысяч граждан, в связи с чем нагрузка на городские поликлиники выросла в четыре раза. За последнюю неделю количество госпитализаций выросло на треть — последствия «дельты». Тем не менее на московские больницы серьезной нагрузки не ожидается, так как, согласно последним данным, «омикрон» переносится легче.

Сергей Собянин призвал предприятия столицы перевести половину своих сотрудников на удаленный режим работы. Мэр отметил, что на госслужбе данное требование уже выполнено, передает РИА Новости.

После новогодних праздников в России растет количество заразившихся коронавирусом. Эксперты и медики связывают это с распространением нового штамма «омикрон». Его диагностируют более чем в половине новых случаев COVID-19 в Москве, заявил Сергей Собянин.

Вполне возможно, что ежедневный прирост инфицированных в ближайшее время превысит показатели всех предыдущих волн пандемии. В связи с этим необходима профилактика. О том, как обнаружить коронавирус не выходя из дома, — в материале «Вечерней Москвы».