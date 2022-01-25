Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Не привыкла жить одна»: Федосеева-Шукшина рассказала, как угодила в дом престарелых

Анастасия Колоскова

Общество
«Не привыкла жить одна»: Федосеева-Шукшина рассказала, как угодила в дом престарелых
Фото: youtube.com/НТВ

Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что решение отправиться в городской пансионат для пожилых людей она приняла самостоятельно.

Она рассказала, что 19 января у ее дочери Ольги Шукшиной диагностировали коронавирус. После этого актриса решила ради своего здоровья не оставаться в одном помещении с заболевшей родственницей.

— Всегда есть возможность пожить в моей квартире в Новой Москве, но я не хочу. Все-таки не привыкла жить одна. Вот тогда и созрело решение отправиться в резиденцию для пожилых людей, — призналась артистка.

По ее словам, в доме престарелых у нее взяли тест на коронавирус. Первый из них был отрицательным, а второй — положительным. Согласно правилам учреждения, Федосеева-Шукшина не могла там оставаться, поэтому она вернулась домой к дочери. Коронавирус у актрисы протекает в легкой форме, пишет «Собеседник».

Артистка призналась, что надеется вернуться в пансионат, чтобы завершить курс восстановительной программы, однако окончательно оставаться в доме престарелых не планирует. Федосеева-Шукшина отметила, что в пансионате дают хорошую еду без каких-то излишеств и много витаминов.

— Мне очень понравился высокий уровень специалистов резиденции. Отношение персонала бережное, внимательное, к каждому гостю относятся с любовью. Но до конца своих дней я там не останусь. Это все-таки не мое, — заключила актриса.

До этого дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала, что решение отправить актрису под постоянное наблюдение специалистов было принято из-за ее возрастных заболеваний. Ранее актриса проходила плановое лечение в госпитале Вишневского, но, по мнению Шукшиной, в пансионате ей будет комфортнее.

Читайте также:
Лидия Федосеева-Шукшина пансионат Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Все мнения
О проекте