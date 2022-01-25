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Космодром Байконур вернулся в штатный режим после блэкаута

Иван Юминов

В мире
Космодром Байконур вернулся в штатный режим после блэкаута
Фото: Роскосмос

Космодром Байконур на три часа переходил на резервную линию электропередачи во время колебаний электроснабжения в Средней Азии. Об этом сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) во вторник, 25 января.

— В настоящий момент энергоснабжение космодрома Байконур осуществляется в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Незначительные колебания по напряжению в энергосистеме космодрома произошли в 08:59 по московскому времени. Они привели к отключению линии в 220 киловатт Л-2019, отмечает РИА Новости.

25 января около 09:00 по московскому времени в Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошел сбой с отключением электричества. Затруднения в единой энергосистеме возникли из-за перегрузки в сетях Казахстана.

Предприятие-оператор в качестве причины назвало «наброс» избыточных мощностей из Киргизии и Узбекистана. В результате сбоев Казахстан стал экстренно наращивать экспорт электроэнергии из России. Из-за сбоя прекращал работу аэропорт Ташкента, а в Бишкеке отключалось отопление и водоснабжение.

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