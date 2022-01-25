Трамваи скоро запустят на проспекте Академика Сахарова

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Пятницкая улица, 25 Карта всех событий

На проспекте Академика Сахарова планируют организовать трамвайное движение. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 25 января.

Указывается, что новая линия призвана соединить существующие трамвайные пути на Комсомольской площади с путями у метро «Чистые пруды», что даст жителям востока Москвы прямые маршруты в самый центр — к Бульварному кольцу, станциям метро «Новокузнецкая», «Третьяковская» и «Павелецкая».

«Трамвайными диаметрами» смогут пользоваться около 125 тысяч человек в день, отмечается в сообщении.

Можно будет в два раза быстрее добраться от Комсомольской площади до центра Москвы, не спускаясь в метро, а сама станция «Комсомольская» разгрузится на 50 тысяч человек в сутки.

Подчеркивается, что на перекрестке вместо контактной сети трамвай будет использовать аккумуляторы, а значит, движение на Садовом кольце не ухудшится и светофорная фаза для проезда не увеличится.

— Проект учитывает возможность проведения городских мероприятий на проспекте Академика Сахарова, — пояснили в сообщении.

В департаменте отметили, что после проработки проект вынесут на обсуждение с жителями.

Власти также продолжают внедрять передовые технологии в транспортную систему Москвы. В мобильном приложении «Московский транспорт» появились все операторы каршеринговых автомобилей.