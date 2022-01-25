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Административный протокол составили на водителя, не уступившего дорогу скорой помощи в Мытищах

Илья Ашуров

Происшествия
Административный протокол составили на водителя, не уступившего дорогу скорой помощи в Мытищах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Московская область, Мытищи Карта всех событий

В Мытищах сотрудники полиции составили административный протокол в отношении девушки-водителя, которая не уступила дорогу машине скорой помощи. Об этом во вторник, 25 января, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, полиция обратила внимание на размещенный в Сети видеоролик. На его кадрах видно, как водитель легковушки выходит из машины и вступает в перепалку с водителем скорой помощи, не давая ему проехать.

— За непредоставление преимущества в движении автомобилю скорой медицинской помощи с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом 23-летняя местная жительница привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами» — прим. «ВМ»), — заключила Петрова.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры отметили, что нарушителю грозит наказание в виде административного штрафа в размере до пяти тысяч рублей либо лишения права управления транспортным средством на срок до одного года.

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