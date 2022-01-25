Хромченко рассказала, какая одежда сделает женщину стройнее

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Желающим выглядеть стройнее женщинам нужно обратить внимание на брючные костюмы. Об этом рассказала известный стилист и телеведущая Эвелина Хромченко.

При этом она отметила, что верх и низ костюма должны быть выполнены в одном тоне. В этом случае силуэт станет визуально стройнее.

Кроме того, добавить стройности поможет принт с вертикальными линиями и полосами. Подобный костюм продемонстрировала героиня проекта. При этом за счет использования ткани с пайетками наряд получился подходящим для праздничного выхода.

Эвелина Хромченко в эфире передачи «Модный приговор» на Первом канале обратила внимание на практичность этого костюма, который способен заменить даже вечернее платье. По ее словам, наряд подойдет и для повседневной носки, если его «распарить» и носить брюки и пиджак по отдельности. Хромченко добавила, что пайетки в настоящей момент в тренде и их наличие никого не смутит.

Фото: Скриншот видео Первого канала

Хромченко до этого объяснила, от каких цветов в гардеробе следует отказаться дамам в зрелом возрасте. Женщинам в определенном возрасте не стоит носить вещи слишком ярких оттенков, но это правило не распространяется на аксессуары, рассказала известный стилист и телеведущая Эвелина Хромченко.

Она убеждена, что привлекающие внимание яркие оттенки одежды не походят дамам бальзаковского возраста.