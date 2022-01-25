Минздрав Аргентины предоставит ВОЗ данные об эффективности «Спутника V»

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Минздрав Аргентины представит в ВОЗ исследования по эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила глава ведомства Карла Виссотти во вторник, 25 января.

— У нас была двусторонняя встреча с главой ВОЗ, где мы, как и на других встречах, актуализировали ситуацию. ВОЗ и Россия хотят продвинуться в вопросе одобрения для экстренного применения и включения в список одобренных вакцин «Спутника V» и Cansino, — рассказала министр.

Организация, как уточнила она, попросила Аргентину поделиться данными об эффективности препаратов «Спутник V» и Cansino. Техническая группа ВОЗ нуждается в информации из реальной жизни об их эффективности, что будет важным для принятия решения, отметила Виссотти в эфире радио La Red.

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20 января в РФПИ сообщили со ссылкой на исследование итальянского Института Спалланцани, что эффективность вакцины «Спутник V» против штамма COVID-19 «омикрон» в два раза превысила эффективность вакцины Pfizer. Исследование проводилось в одинаковых лабораториях с применением двух образцов сыворотки крови пациентов, которые были вакцинированы «Спутником V» и Pfizer. В рамках работы удалось установить, что российская вакцина может нейтрализовать новый вариант вируса с помощью формирования иммунитета за счет высокого титра антител.