Десятую часть турпотока в Москву в 2021 году составили молодые люди от 18 до 24 лет

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Около 11 процентов туристического потока в Москву в прошедшем 2021 году составили молодые люди от 18 до 24 лет. Об этом во вторник, 25 января сообщили в пресс-службе московского комитета по туризму (Мостуризм).

Как отметили в ведомстве, чаще всего это студенты, учащиеся высших и средних учебных заведений.

— Молодые путешественники мобильнее остальных — в среднем они посещают Москву три раза в год, в то время как российские туристы других возрастных групп — дважды, — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что чаще всего молодежь приезжает в столицу из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республики Татарстан, Владимирской, Нижегородской, Тверской, Калужской, Тульской, Саратовской и Ростовской областей, передает агентство городских новостей «Москва».

Днем ранее, 24 января, министр правительства Московской области по туризму Алексей Шимко сообщил, что в 2024 году в Подмосковье планируют привлечь больше туристов, чем до пандемии коронавируса.

Он добавил, что Московская область лидирует по стране по размещению глэмпингов и кемпингов. В настоящее время идет работа по упрощению их размещений на территории региона.