Врач рассказала, какие продукты опасны для сердца
Есть категории продуктов, которые необходимо минимизировать в рационе, чтобы избежать рисков сердечно-сосудистых отклонений. О них рассказала терапевт Нэя Георгиева.
По ее словам, вредны для работы сердца жирные сорта мяса (баранина, свинина), кисломолочная продукция и сыры с высоким процентным содержанием жира.
Также не стоит употреблять большое количество яиц. Это источник холестерина, который, циркулируя в крови, оседает на внутренней стороне сосудов и начинает образовывать атеросклеротические бляшки.
Со временем эта бляшка, по словам специалиста, увеличиваясь в размерах, приведет к закупорке просвета сосуда и необратимым изменениям, передает «МИР 24».
Также вредны для сердца напитки с повышенным содержанием кофеина — кофе и энергетики, которые оказывают возбуждающий эффект на нервную систему.
Не стоит превышать нормы употребления соли. Ее избыток приводит к повышению артериального давления, что чревато развитием инсультов или инфарктов.
До этого диетолог назвала продукты, необходимые для поддержания здоровья сердца.
Источник: mir24.tv