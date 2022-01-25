Врач рассказала, какие продукты опасны для сердца

Фото: Unsplash

Есть категории продуктов, которые необходимо минимизировать в рационе, чтобы избежать рисков сердечно-сосудистых отклонений. О них рассказала терапевт Нэя Георгиева.

По ее словам, вредны для работы сердца жирные сорта мяса (баранина, свинина), кисломолочная продукция и сыры с высоким процентным содержанием жира.

Также не стоит употреблять большое количество яиц. Это источник холестерина, который, циркулируя в крови, оседает на внутренней стороне сосудов и начинает образовывать атеросклеротические бляшки.

Со временем эта бляшка, по словам специалиста, увеличиваясь в размерах, приведет к закупорке просвета сосуда и необратимым изменениям, передает «МИР 24».

Также вредны для сердца напитки с повышенным содержанием кофеина — кофе и энергетики, которые оказывают возбуждающий эффект на нервную систему.

Не стоит превышать нормы употребления соли. Ее избыток приводит к повышению артериального давления, что чревато развитием инсультов или инфарктов.

До этого диетолог назвала продукты, необходимые для поддержания здоровья сердца.

Источник: mir24.tv