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Обвиняемый в убийстве таксиста 19-летний парень предстанет перед судом в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Обвиняемый в убийстве таксиста 19-летний парень предстанет перед судом в Москве
Фото: Pexels
1, 1-й Грайвороновский проезд, Москва, Россия Карта всех событий

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего молодого человека, который обвиняется в убийстве и ограблении таксиста. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 25 января, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Преступление, о котором идет речь, было совершено ночью 26 марта 2021 года возле жилого дома в 1-м Грайвороновском проезде. Водитель такси и пассажир не смогли договориться в вопросе оплаты проезда. В какой-то момент между ними в салоне авто произошел конфликт, в ходе которого пассажир нанес 50-летнему оппоненту множественные колото-резаные раны, от которых тот скончался на месте происшествия.

После этого 19-летний парень скрылся с места преступления, прихватив с собой деньги и личные вещи убитого.

Вскоре подозреваемого удалось задержать. В ходе допроса он полностью признал вину.

— Следствием проведен большой объем следственных и процессуальных действий, собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд, — заключила Иванова.

До этого сообщалось, что москвич зарезал своего знакомого на востоке столицы в ходе конфликта. Вечером 20 января возле жилых домов по 3-й Парковой улице между двумя знакомыми произошел конфликт. В какой-то момент один из них ударил своего оппонента ножом. От полученных травм, потерпевший скончался на месте.

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