«Я не академик»: Кадыров объяснился после слов о содержании Чечни

Фото: Telegram / RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на реакцию, которая была вызвана его словами об объеме содержания региона из бюджета России.

— И я не академик, как вы прекрасно знаете, поэтому многое остается неуточненным. Но вы, господа журналисты, все же будьте более объективными, профессиональными и даже... патриотичными, — рассказал политик.

Информацию, по его словам, можно уточнить в интернете и пресс-службах. Речь, как уточнил он, идет о 375 миллиардах рублей из бюджета России.

Данная цифра включает в себя федеральное содержание республики, подчеркнул руководитель региона. Она не является «космической», подобное содержание есть во всех регионах России, отметил Кадыров в своем Telegram-канале.

25 января Кадыров заявил, что на месте президента России Владимира Путина он давно бы забрал территорию Украины, отправил бы туда военных и «навел бы порядок». Видео с заявлением чеченского лидера появилось на странице председателя парламента республики Магомеда Даудова в Instagram. Он добавил, что целью Штатов является размещение новой базы у российских границ, а Киеву Вашингтон не желает ничего хорошего. В том случае, если жители Украины самостоятельно не могут противостоять влиянию с Запада, вопрос нужно решать в России, заключил политик.