«Навел бы порядок»: Кадыров предложил радикально решить вопрос на Украине

Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что на месте президента России Владимира Путина он давно бы забрал территорию Украины, отправил бы туда военных и «навел бы порядок». Видео с заявлением чеченского лидера появилось на странице председателя парламента республики Магомеда Даудова в Instagram.

— А что, Россия должна уступать западным странам, которые за девять тысяч километров между Украиной и Америкой? — заявил Кадыров.

Он добавил, что целью Штатов является размещение новой базы у российских границ, а Киеву Вашингтон не желает ничего хорошего.

В том случае, если жители Украины самостоятельно не могут противостоять влиянию с Запада, вопрос нужно решать в России, заключил политик.

1 ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.