Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Солидненько»: поклонников удивило фото заметно располневшего Кучеры

Анастасия Колоскова

Общество
«Солидненько»: поклонников удивило фото заметно располневшего Кучеры
Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Актер Оскар Кучера опубликовал свежее фото, показав крупным планом свое заметно поправившееся лицо, и отметил, что новогодние праздники не прошли для него бесследно. Подписчики актера и телеведущего изумились таким стремительным переменам в его внешности.

— Елку можно разбирать. А это значит, что пора заканчивать жрать, выпивать и прочие распущенности! Все! Зал! Спорт! Диета! — подписал 47-летний шоумен снимок в Instagram-аккаунте.

На фото у Кучеры видны округлившиеся щеки, свисающий второй подбородок, а также поседевшие виски и щетина.

«Да, вы поправились, но вас не портит!»; «Январь мимо вас, Оскар, не прошел! Все равно хорошенький!»; «Солидненько», — пытались подбодрить ведущего фолловеры.

Однако нашлись и те, кто предположил, что Оскар Кучера показал результат эксперимента с фильтрами.

«Я такая без фильтров»; «Захотелось обратиться к тебе по отчеству», — отметились в комментариях коллега ведущего Лера Кудрявцева и певец Денис Клявер.

Однако все сомнения развеяла супруга актера Юлия.

«У тебя опять тест новых приложений в телефоне? Дома таких щекастых у нас нет», — прокомментировала она фото.

До этого Оскар Кучера в числе других звезд шоу-бизнеса поделился с «Вечерней Москвой» историей, случившейся с ним в университетские годы.

Читайте также:
Instagram Фотография Оскар Кучера
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Все мнения
О проекте