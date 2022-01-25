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Перехватывающая парковка возле метро «Ясенево» возобновит работу с 26 января

Евгений Белоусов

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Перехватывающая парковка возле метро «Ясенево» возобновит работу с 26 января
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, метро Ясенево Карта всех событий

Перехватывающая парковка № 9224 около метро «Ясенево» (участок 1) возобновит работу в обычном режиме с 26 января. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что парковка была недоступна из-за проведения на ней работ по модернизации. Теперь на парковке появились новое оборудование и инфраструктура.

— С 05:30 до 02:00 парковка будет бесплатна для автомобилистов, которые совершат не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД, первая из которых — от станции «Ясенево», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что те, кто не пользуется общественным транспортом, смогут воспользоваться услугами парковки за плату. Оплатить парковку можно будет только безналичными способами: картой в терминалах оплаты, в приложении «Парковки Москвы» или через СМС, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

21 января сообщалось, что новая перехватывающая парковка появилась около станции метро «Беломорская». Она расположена по адресу улица Беломорская, дом 1.

Там предусмотрено 88 парковочных мест, из них девять — для автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья. Машины там можно бесплатно оставить с 05:30 до 02:00 при пересадке на общественный транспорт и совершения не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД.

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