В Японии раскрыли причину молниеносного распространения «омикрона»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Штамм коронавируса «омикрон» быстро распространяется из-за живучести на ряде поверхностей. Об этом заявили ученые из медицинского университета Киото во вторник, 25 января.

Новый вариант, как считают они, способен жить на пластиковых предметах и коже человека гораздо дольше, чем предыдущие штаммы. Так, на пластике среднее время существования исходного вируса составляло 56 часов.

При этом «дельта» держалась 114 часов, а «омикрон» — примерно 193,5 часа. На образцах кожи трупов первоначальный SARS-CoV-2 просуществовал 8,6 часа, а последняя мутация — 21,1 часа, отмечает bioRxiv.

1/2 2/2

20 января замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что вероятность заболеть штаммом коронавируса «омикрон» после «дельты» составляет 15–20 процентов. Для снижения риска повторного заболевания следует вакцинироваться, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, уточнила она.

Ряд пациентов, по ее данным, повторно переносит COVID-19 бессимптомно, а у других отмечается заложенность носа. Симптомы «омикрона» напоминают по клиническому течению ОРВИ или грипп, добавила эксперт. Более яркая симптоматика обычно отмечается у тех, кто давно переболел или давно вакцинировался, заключила Пшеничная.