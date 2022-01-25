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Составлен топ-5 мужских имен, обладатели которых всегда богаты и успешны

Евгений Белоусов

Общество
Составлен топ-5 мужских имен, обладатели которых всегда богаты и успешны
Фото: Pixabay

Каждый мужчина по-разному добивается успеха и благополучия. Кому-то для этого приходится приложить немало усилий. Но некоторые словно сами притягивают к себе деньги. Маг, экстрасенс и парапсихолог Маргарита уверена, что секрет успеха таких счастливчиков кроется в их именах. Она составила топ-5 мужских имен, обладатели которых всегда смогут обеспечить себе безбедную жизнь.

Важное умение выгодно вложить свои деньги, чтобы потом их приумножить, присуще Александрам. В любом бизнесе они сумеют найти самое верное решение, которое приведет их к обогащению. По словам Маргариты, Александры всегда будут успешны.

Обладатели древнего имени Владимир знаменитые любители рисков. Авантюризм словно в их крови, но их риски всегда оправданы. Удача на стороне обладателей этого имени.

Константины тоже любимчики фортуны. Благодаря их врожденным качествам, утверждает экстрасенс, удача всегда им благоволит.

Аналитическим складом ума наделены Олеги. Обладатели этого имени всегда найдут способ не только сохранить свое богатство, но и приумножить его, правильно вложив.

Сильная интуиция — отличительная черта Романов. Чутье никогда их не подводит. Любые важные встречи или переговоры Романы способны обернуть в свою пользу, передает Пятый канал.

В декабре шаманка составила топ-3 приносящих богатство и здоровье своему хозяину животных. Среди них кошка, собака и достаточно необычный питомец — козел.

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