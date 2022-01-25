Диетолог предупредила о последствиях экстремальной потери веса

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Экстремальное снижение веса чревато негативными последствиями для здоровья. Об этом заявила эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.

— Низкая масса тела опасна не только для женщин в возрасте старше 60 лет, но также может быть опасна и для более молодого возраста. В частности, нарушением выработки гормонов и другими последствиями, — рассказала специалист.

Наиболее опасно при таком сценарии развитие различных дефицитов витаминов и микроэлементов, предупредила она. Для женщин старше 60 лет особенно опасна потеря кальция, снижение его уровня в организме и истощение костной ткани, уточнила диетолог.

Подобное состояние, как считает эндокринолог, приводит к истощению костной ткани. Переломы могут быть достаточно серьезными и привести к тяжелым последствиям вплоть до инвалидности и даже гибели, приводит слова Филипповой Пятый канал.

21 января диетолог Анна Мелехина заявила, что человек может почувствовать себя очень плохо, если резко лишит себя сладкой еды. Данные симптомы, как уточнила она, могут включить потерю энергии, так как сладости были для человека источником углеводов.

Для постепенного исключения сладкого из рациона следует сбалансировать поступление в организм сложных углеводов, объяснила врач. Дефицит, как считает она, можно восполнить такими продуктами, как хлеб, картофель, макароны и рис.