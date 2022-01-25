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Гинцбург: Назальная вакцина защитит людей от заболевания «омикроном»

Иван Юминов

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Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Гинцбург: Назальная вакцина защитит людей от заболевания «омикроном»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Назальная вакцина позволит обезопасить людей от заболевания штаммом коронавируса «омикрон». Об этом заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург во вторник, 25 января.

— Безусловно, возможность массового применения назальной вакцины с нашей точки зрения, с точки зрения разработчиков, позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных «омикроном», но и от возможности инфицирования и заражения, — рассказал специалист.

Клинические исследования назального препарата уже стартовали, отметил Гинцбург в эфире «России 24».

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20 января замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что вероятность заболеть штаммом коронавируса «омикрон» после «дельты» составляет 15–20 процентов. Для снижения риска повторного заболевания следует вакцинироваться, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, уточнила она.

Ряд пациентов, по ее данным, повторно переносит COVID-19 бессимптомно, а у других отмечается заложенность носа. Симптомы «омикрона» напоминают по клиническому течению ОРВИ или грипп, добавила эксперт. Более яркая симптоматика обычно отмечается у тех, кто давно переболел или давно вакцинировался, заключила Пшеничная.

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