Посла Хорватии вызвали в МИД Украины после заявлений Милановича

Фото: president.gov.ua

Заявления президента Хорватии Зорана Милановича о членстве Украины в НАТО являются недопустимыми. Об этом заявили в пресс-службе МИД Украины во вторник, 25 января.

— Хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение, — говорится в сообщении.

Слова лидера ретранслируют нарративы российской пропаганды и не отвечают последовательной официальной позиции Хорватии, считают в министерстве. Киев требует публичного опровержения этих заявлений, а посол Украины совершит демарш в Загребе, отмечается на сайте МИД.

25 января Миланович заявил, что в случае эскалации на Украине Хорватия выведет из НАТО свои войска в Восточной Европе. Он подчеркнул, что Хорватия не только не отправит своих солдат в зону конфликта, но и полностью отзовет всех хорватских солдат.

По его словам, это не связано с Россией или Украиной, это связано с динамикой политики США — Джо Байдена и его администрации. Миланович отметил, что оставался единственным в Европе, кто еще ее поддерживал до недавних пор.