Хорватия отзовет своих военных из НАТО в случае конфликта России и Украины

Фото: facebook.com / Официальный аккаунт Зорана Милановича

В случае эскалации на Украине Хорватия выведет из НАТО свои войска в Восточной Европе. Об этом заявил президент страны Зоран Миланович в эфире национального телевидения во вторник, 25 января.

— Смотрю сообщения, согласно которым НАТО — не отдельное государство, не США — усиливает присутствие, отправляет разведывательные суда. Мы с этим не имеем ничего общего и не будем иметь, это я вам гарантирую, — заявил он.

Он подчеркнул, что Хорватия не только не отправит своих солдат в зону конфликта, но и полностью отзовет всех хорватских солдат. По его словам, это не связано с Россией или Украиной, это связано с динамикой политики США — Джо Байдена и его администрации. Миланович отметил, что оставался единственным в Европе, кто еще ее поддерживал до недавних пор.

— Но в вопросах международной безопасности вижу опасное поведение, — цитирует его РИА Новости.

1 ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.