Гинцбург призвал привить от COVID-19 десять миллионов детей за полгода

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За полгода следует привить от коронавируса десять миллионов подростков. Об этом заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург во вторник, 25 января.

— Исходя из научных предпосылок и всей практики применения вакцинопрофилактики как у нас в стране, так и в мире, то по крайней мере десять миллионов наших детишек в возрасте от 12 до 17 лет надо в течение полугода желательно привить той вакциной, которая есть, и обезопасить их от возможных тяжелых случаев, обусловленных COVID-19, — рассказал специалист.

Прививать детей, как считает он, совершенно необходимо. Минздрав обладает возможностями резко увеличить госзаказ на препарат, отметил Гинцбург в эфире «России 24».

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24 января сообщалось, что детей в Подмосковье в возрасте от 12 до 17 лет начали вакцинировать от коронавируса препаратом «Спутник М». В пункты вакцинации, размещенные в детских поликлиниках, уже доставили 1,8 тысячи доз вакцины.

Детей прививают только с письменного согласия родителей и на добровольной основе. Перед процедурой пациентов, как уточняется, осматривает врач-педиатр.