Семь детей в приюте: стали известны подробности пропажи девочки под Новгородом

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Журналисты узнали, что у матери пропавшей под Новгородом годовалой девочки семь детей забрали в приют.

По некоторым данным, мать малышки неблагополучная. В середине декабря опека забрала семерых ее детей в приют, а самую младшую оставили из-за возраста. Как раз она и пропала вечером во вторник, 25 января, в поселке Холм Новгородской области.

Уточняется, что девочка исчезла, когда ее мать стирала белье в бане, а дочь спала дома на диване. При этом дверь на замок не была закрыта. Сначала мама пыталась своими силами найти ребенка, но ночью все же решила обратиться в полицию, передает РЕН ТВ.

Сообщалось, что девочка пропала в Новгородской области. В связи с исчезновение ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».