Учащиеся 125 столичных вузов присоединились к приложению «Зачетная Москва»

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Студенты 125 московских высших учебных заведений присоединились к мобильному приложению «Зачетная Москва». Таким образом, аудитория сервиса превысила 36 тысяч человек. Об этом рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова в среду, 26 января.

Уточняется, что с помощью приложения учащиеся могут узнавать новости и информацию о скидках и мероприятиях, участвуют в конкурсах и решают познавательные задания.

— Приложение разработали для такой современной и активной аудитории и запустили в ноябре 2019 года. За это время вышло более 600 общеобразовательных тестов, анонсы 400 крупных онлайн- и офлайнмероприятий с возможностью моментальной регистрации, проведены сотни опросов и конкурсов, — заявила руководитель ведомства.

Так, интерфейс сервиса разделен на четыре блока: «Новости», «Задания», «Мероприятия» и «Корзина». Среди новых функций приложения глава городского Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко выделил автоматическое получение электронных сертификатов и билетом и ежедневные тесты между студентами, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В День российского студенчества, 25 января, мэр столицы Сергей Собянин отметил, что студенты принимают активное участие в жизни Москвы. Со своей стороны город также дает им все возможности для учебы и карьерного роста. Например, учащиеся столицы могут пройти стажировку в мероприятиях технополиса «Москва». По словам мэра, в прошлом году ее прошли больше 240 молодых специалистов.