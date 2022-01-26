Ученые назвали провоцирующие рак овощи

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Консервированные овощи, которые не содержат крахмал, могут провоцировать возникновение рака желудка. К такому выводу пришли ученые из Всемирного фонда исследования рака.

Такие продукты консервируют с помощью соли и кислоты — так уменьшается скорость их порчи, но остаются питательные и вкусовые качества. Высокая концентрация соли меняет вязкость слизи, защищающей стенки желудка. Также она усиливает выработку соединений, в которых содержится нитрозогруппа. При слишком сильном употреблении соли разрушится много клеток из-за чего есть риск развития онкологии, передает Daily Express.

Рак желудка возникает в любом его отделе в виде злокачественной опухоли, которая разрастается и может поражать другие органы. Среди факторов его развития — диета, курение, наследственность, инфекции и вред от окружающей среды.

Накануне японские ученые сообщили, что морковь очень полезна для здоровья. По их словам, ее регулярное употребление повышает иммунитет и препятствует развитию серьезных заболеваний, таких как рак.

Каротин, который содержится в моркови, способствует укреплению иммунной системы организма и препятствует развитию онкологии. Кроме того, он помогает поддерживать кожу и слизистые оболочки в хорошем состоянии, отметили специалисты.