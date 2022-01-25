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Назван овощ, который укрепляет иммунитет и предотвращает рак

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Назван овощ, который укрепляет иммунитет и предотвращает рак
Фото: Pexels

Японские ученые сообщили, что морковь очень полезна для здоровья. По их словам, ее регулярное употребление повышает иммунитет и препятствует развитию серьезных заболеваний, таких как рак.

Каротин, который содержится в моркови, способствует укреплению иммунной системы организма и препятствует развитию онкологии. Кроме того, он помогает поддерживать кожу и слизистые оболочки в хорошем состоянии, отметили специалисты.

Если слизистые оболочки носа и горла в порядке, то это способствует профилактике бактериальных инфекций, например, простуды. Каротин улучшает кожу и слизистые оболочки. Он смягчает сухую кожу и делает ее более гладкой. Также помогает поддерживать здоровье волос и ногтей.

Также этот овощ содержит пищевые волокна, которые активизируют работу кишечника и улучшают его опорожнение. В нем есть как растворимая, так и нерастворимая клетчатка, которая способствует профилактике запоров и правильной работе кишечника. Благодаря этому предотвращается возникновение ожирения и заболеваний, которые связаны с неактивным образом жизни.

Бета-каротин обладает сильным антиоксидантным действием, которое помогает устранять активный кислород. Это оказывает омолаживающий эффект и предотвращает атеросклероз и рак.

Комплексное действие бета-каротина, кумарина, а также витаминов С и Е повышает иммунитет кожи и улучшает обмен веществ. Еще морковь помогает заживить повреждения, вызванные УФ-лучами, предотвращая появление пятен, сухости и акне.

Кроме того, этот овощ содержит много калия, который помогает выводить лишнюю воду и соли, кумарин, способствующий кровообращению, и железо, необходимое для кроветворения, поэтому он эффективен при простуде и как средство от уменьшения отеков, вызванных холодом, сообщается в издании Yahoo News Japan.

Немецкий терапевт перечислил три «отравляющих» кишечник продукта. Чрезмерное употребление сахара ведет к размножению вредных бактерий и вытеснению полезных микроорганизмов, что негативно влияет на здоровье человека. Терапевт Томас Фрилинг назвал три продукта питания, которые опасны для кишечника.

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