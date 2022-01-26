Новые разделы появились на столичном туристическом сервисе Russpass

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Специалисты цифрового туристического сервиса Russpass обновили его интерфейс. Здесь появились новые разделы. Об этом стало известно в среду, 26 января.

Так, например, на сервисе заработал блок «Статьи», где собраны материалы о путешествиях по отдаленным регионам России и советах от тревел-блогеров. С помощью раздела пользователи смогут спланировать свою поездку и узнать о достопримечательностях страны.

Помимо этого, специалисты сайта обновили формат тематических подборок. Теперь заметки об интересных маршрутах, необычных кафе и познавательных экскурсиях сгруппированы по блокам в виде сторис. Примечательно, что тексты на сервисе представлены на русском языке, однако, некоторые из них переведены на английский и испанский.

— Сейчас в разделе «Статьи» доступно несколько десятков материалов о России из онлайн-журнала Russpass Mag. Вскоре планируется, что весь его контент появится в новом разделе. Например, уже сейчас пользователи могут прочитать о горнолыжных курортах, живописных маяках, красивых уголках Сибири, лучших местах для зимней рыбалки или путешествиях по городам Золотого кольца, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что тысяча российских организаций стали участниками цифрового туристического сервиса Russpass. Среди них туроператоры, экскурсионные бюро, заведения общественного питания, гостиницы и многие другие представители сферы туризма.