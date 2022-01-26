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Российские истребители Су-35С перебазируются в Белоруссию

Полина Долганова

Общество
Российские истребители Су-35С перебазируются в Белоруссию
Фото: Минобороны РФ

Многоцелевые истребители ВКС России перебазируются в Белоруссию с целью проведения учений Союзного государства. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В процессе перелета самолеты совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов.

В Белоруссии они должны заступить на дежурство в рамках проверки сил реагирования единой системы противовоздушной обороны Союзного государства, передает ТАСС.

Учения «Союзная решимость — 2022» будут проходить на территории республики в период с 10 по 20 февраля. Всего в рамках проверки предусмотрено два этапа. Первый предполагает отработку передислокации и создания группировок войск в короткие сроки, а второй — проведение совместных учений Союзного государства.

4 ноября президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета подписали интеграционный декрет Союзного государства. Декрет утверждает все союзные программы, одобренные в сентябре. Кроме того, он регламентирует основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

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