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«Две попытки остановить опасную болезнь»: названы разрушающие поджелудочную продукты

Михаил Алимов

Сюжет: 

Еда
Общество
«Две попытки остановить опасную болезнь»: названы разрушающие поджелудочную продукты
Фото: pixabay.com

Для поджелудочной железы опасно не только употребление алкоголя, жирной пищи и сладостей. Даже продукты растительного происхождения при неправильном употреблении могут повредить организму.

На поджелудочную железу негативно влияет еда с высоким содержанием жиров.

— Растительная пища тоже бывает жирной: например, орехи, семечки, растительное масло, оливки, авокадо. Многие налегают на красный перец и специи, которые стимулируют желудок и поджелудочную железу, — рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в своем Instagram.

При добавлении ферментированных продуктов к этому, то они вызовут брожение и, как следствие, обострение панкреатита.

— Если поджелудочная дает о себе знать, у вас всего две попытки, чтобы остановить опасную болезнь, — предупредил врач.

Первый — регулярный мониторинг состояния, если раньше с этим органом были проблемы. Вторым способом остается умеренное употребление некоторых продуктов.

— Жирное, острое, соленое и увеселительное лучше принимать малыми порциями, чтобы у вас осталось здоровье отпраздновать еще много праздников, — резюмировал он.

До этого врач-диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что белый хлеб может стать причиной возникновения кишечной непроходимости у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. По словам специалиста, больше всего рискуют люди со сниженной моторикой или опухолями органов ЖКТ, дивертикулитом кишечника и еще рядом патологий пищеварительной системы.

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