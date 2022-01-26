Свыше 10 тысяч машино-мест приобрели москвичи у города за 2021 год

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Более 10 тысяч мест на автостоянках приобрели горожане у Москвы за минувший год. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 26 января.

Он отметил, что большинство договоров было заключено на востоке города.

— Если в 2020 году было заключено 2,7 тысячи договоров купли-продажи, то в 2021 году — уже 10,2 тысячи. Из них 9,2 тысячи приватизированы на торгах, а больше тысячи реализованы по преимущественному праву — за 60 процентов от рыночной стоимости, — заявил заммэра.

В ходе торгов москвичи приобрели объекты «Центра управления городским имуществом» и «Жилищника». Без торгов и за 60 процентов от рыночной стоимости машино-места смогли приобрести собственники расположенных рядом квартир и проживающие по договорам социального найма граждане.

Глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что восток города стал лидером по количеству проданных мест на парковках. Их число превысило 3,5 тысячи единиц.

— Самое бюджетное машино-место находится на Никулинской улице (ЗАО). Новый владелец заплатил за него 35 тысяч рублей. А самое дорогое — в центре города, на улице Остоженке. Его выкупили за 4,3 миллиона рублей, — приводятся его слова в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

26 января перехватывающая парковка № 9224 около метро «Ясенево» (участок 1) возобновит работу в обычном режиме.