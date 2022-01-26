Карантин по коронавирусу для контактных лиц сокращен в Москве до семи дней

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Срок карантина по коронавирусной инфекции для москвичей, которые контактировали с заболевшими, сократили с 14 до семи дней. Новые правила вступают в силу с 26 января. Об этом сообщили в Оперативном штабе Москвы.

При этом сокращение карантина будет действовать и для тех, кому выдали предписание до 26 января.

— Для них, независимо от даты истечения карантина, предписание истекает через семь дней с даты выдачи. Больничный в таком случае теперь также будет оформляться на семь дней с момента последнего контакта, — отметили в сообщении.

Так, например, если горожанин находился на больничном в период с 15 по 21 января включительно, то его автоматическое закрытие произойдет 27 января.

— Больничный по карантину всегда закрывается дистанционно без прихода в поликлинику или визита врача и автоматически направляется работодателю, — заявили в Оперштабе.

Помимо этого, срок карантина сократили для тех классов общеобразовательных школ и групп детских садов, которые уже находятся на изоляции семь дней и более.

— Очные занятия для таких групп и классов возобновляются 26 или 27 января по решению школы. По инициативе родителей действующий карантин может быть продлен до предписанных ранее 14 дней, — говорится в сообщении.

25 января в пресс-службе столичного Департамента образования и науки сообщили, что переход московских школ на дистанционное обучение является крайней мерой. На эту меру можно будет пойти, если здравоохранение не будет справляться с ситуацией. Однако на данный момент, подчеркнули в ведомстве, мощностей для лечения больных коронавирусом достаточно.